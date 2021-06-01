AMD представила открытую технологию ИИ-масштабирования изображения FidelityFX Super Resolution

Компания AMD сегодня официально представила фирменную технологию FidelityFX Super Resolution (FSR) для увеличения разрешения изображения на основе алгоритмов искусственного интеллекта.

FidelityFX Super Resolution — это аналог технологии NVIDIA DLSS. Технология AMD обладает большей гибкостью, потому что представляет собой решение с открытым исходным кодом и способна работать не только на видеокартах AMD, но и на многих конкурирующих GPU. По словам компании, технология FSR позволит гибко настраивать в играх баланс между качеством и производительностью, обеспечивая наилучшую картинку для различного железа. Отмечается, что с помощью данной технологии можно будет увеличить частоту кадров в отдельных играх до двух раз.

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Во время анонса AMD продемонстрировала работу FSR на одной из самых популярных видеокарт в Steam – GeForce GTX 1060. Прирост кадровой частоты в игре Godfall в одном и том же режиме работы составил 41%. Учитывая, что у пользователей сейчас большие трудности с покупкой новых видеокарт, новая технология сейчас многим будет очень кстати.

FSR имеет четыре режима работы: ультракачественный, качественный, сбалансированный и производительный. В соответствии с этим разнится качество картинки и, естественно, уровень FPS. Так, в игре Godfall при использовании видеокарты Radeon RX 6800 XT с предустановками 4K Epic и трассировкой лучей в реальном времени кадровая частота в этих режимах составила 78, 99, 124 и 150 FPS соответственно. При том, что кадровая частота с теми же предустановками, но без FSR, равна только 49 FPS.

Представители AMD отметили, что в актуальном исполнении технология FSR поддерживает более 100 моделей CPU и GPU. Это выгодно отличает ее от аналогичной функции NVIDIA DLSS, которая поддерживается исключительно представителями семейства GeForce RTX.

Сообщается, что более 10 игровых студий и графических движков внедрят FSR до конца года. Технология AMD FidelityFX Super Resolution станет доступна для пользователей с 22 июня.