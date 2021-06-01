AMD представила новые видеокарты для ноутбуков на архитектуре RDNA 2

Компания AMD официально представила дискретные графические ускорители серии Radeon RX 6000M на архитектуре RDNA 2 для ноутбуков. Линейка состоит из трех моделей GPU: Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M и Radeon RX 6600M.

Модель Radeon RX 6800M построена на GPU Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами. Она оснащена 12 Gb памяти GDDR6 и 96 Mb быстрой кеш-памяти Infinity Cache. GPU работает на частоте 2,3 GHz и имеет шину памяти разрядностью 192 бита. Отмечается, что Radeon RX 6800M в играх в 1,4–1,7 раза быстрее RTX 2070, а если сравнивать с линейкой Ampere, то примерно на уровне флагманской GeForce RTX 3080. Эта модель адресована мощным ноутбукам с энергопотреблением более 145 Вт.

В Radeon RX 6700M тоже используется GPU Navi 22, но урезанный — с 2304 потоковыми процессорами. Ширина шины памяти урезана до 160 бит, а объем памяти GDDR6 — 10 Gb. GPU также работает на частоте 2,3 GHz, но быстрой памяти Infinty Cache меньше, чем у старшей модели, — 80 МБ. Модель будет использоваться в ноутбуках с энергопотреблением до 135 Вт.

Radeon RX 6600M — единственная модель новой линейки, построенная на GPU Navi 23. У нее 1792 потоковых процессора, 128-битная шина памяти и 8 Gb памяти GDDR6. GPU работает на частоте 2177 MHz и обеспечивает производительность, достаточную для большинства современных игр при разрешении экрана Full HD.

Готовые устройства с новыми GPU сегодня уже поступили в продажу в некоторых регионах. Например, Asus ROG Strix G15 с Radeon RX 6800M и Ryzen 9 5900HX.