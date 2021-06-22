Amazon, Apple и Google возглавляют Топ-10 самых дорогих брендов

Консалтинговая компания Kantar опубликовала очередной рейтинг самых дорогих мировых брендов. Первое место занимает компания Amazon, основанная в 1994 году. Стоимость бренда оценивается в 684 млрд. долларов. На втором месте — Apple (612 млрд. долларов), на третьем — Google (458 млрд. долларов).

На четвертой позиции рейтинга находится компания Microsoft (410 млрд. долларов), а на пятой — китайская компания Tencent, занимающаяся социальными сетями и видеоиграми. Этот бренд оценивается в 241 млрд. долларов.

В первую десятку также входят Facebook (227 млрд. долларов), гигант интернет-торговли Alibaba (197 млрд. долларов), Visa (191 млрд. долларов), McDonald’s (155 млрд. долларов) и MasterCard (113 млрд. долларов).

Аналитики Kantar отмечают, что китайские бренды «медленно, но неуклонно развиваются, и добились значительных успехов».

Самым быстрорастущим назван бренд Tesla, всего за год увеличивший свою ценность на 275%, до 42,6 млрд. долларов.

Суммарная стоимость 100 ведущих мировых брендов составляет 7,1 трлн. долларов.