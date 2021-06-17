Airbnb ежегодно тратит 50 млн. долларов на сокрытие скандальных инцидентов

Airbnb, онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру, выплатила 7 млн. долларов туристке из Австралии, которую в 2015 году изнасиловали в снятой через сервис квартире, пишет Bloomberg.

Случай с изнасилованием произошел в Нью-Йорке, в канун празднования Нового года. 29-летняя туристка из Австралии вместе с друзьями сняла квартиру на первом этаже дома на Манхэттене. Вечер компания провела в баре, а после полуночи девушка вернулась в арендованную квартиру одна. Там на нее напал 24-летний Джуниор Ли. Злоумышленник сумел сделать копию ключей от жилья и спрятался в ванной. Когда девушка зашла в квартиру, мужчина напал на нее и надругался. Сам молодой человек виновным себя не признал.

По данным журналистов, через несколько часов после нападения появились сотрудники «службы внутренней безопасности» Airbnb, которые разместили пострадавшую в отеле. Они оплатили перелет ее матери из Австралии в Нью-Йорк, а также предложили девушке оплатить любые медицинские или консультационные расходы.

Через два года адвокат пострадавшей Джим Кирк договорился с Airbnb о выплате компенсации его клиентке в размере 7млн. долларов. Теперь изнасилованная туристка не имеет права предъявлять какие-либо претензии к онлайн-площадке или хозяину квартиры.

По данным Bloomberg, произошедшее с австралийкой это не единичный случай. Компания тщательно скрывает различные «грязные» инциденты в арендованном жилье, выплачивая пострадавшим по 50 млн. долларов в год и беря с них расписку о неразглашении. Бывшие сотрудники «службы внутренней безопасности» Airbnb описали журналистам множество «грязных» инцидентов, которые им приходилось «разруливать». По их словам бывали случаи, когда хозяева арендованных квартир находили в своем жилище расчлененные человеческие останки или пятна крови. Однажды одного из гостей Airbnb застали голым в постели со своей семилетней дочерью.

До 2017 года каждый пострадавший человек должен был подписать соглашение о неразглашении с Airbnb по поводу подобных инцидентов. Как считают в Bloomberg, из-за этого многие другие случаи так и остаются неизвестными.