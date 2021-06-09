Adobe выпустила нативные версии Illustrator, InDesign и Lightroom Classic для Mac на Apple M1

Компания Adobe выпустила отдельные версии приложений Illustrator, InDesign и Lightroom Classic для компьютеров Mac с чипом Apple M1 в рамках серии обновлений Creative Cloud. Компания Pfeiffer Consulting, которая тестировала приложения отметила, что на M1 производительность выше на 80%, чем их прежние версии, предназначенные для Mac на базе чипов Intel. Сами же представители Adobe говорят об 65% увеличении производительности в Illustrator и 59% росте в InDesign.

Ранее Adobe уже выпустила версию приложения Photoshop с нативной поддержкой чипа Apple M1 в марте, а соответствующую версию Lightroom — в декабре прошлого года.

Также компания запустила бета-версию Premiere Pro и в ближайшее время планируется запуск Audition и Rush. Кроме того, Adobe обновила приложения Photoshop для iPad, где предоставила пользователям возможность добавлять кисти. В Lightroom и Lightroom Classic добавлена функция Super Resolution и возможность задавать вручную соотношения сторон для обрезки.