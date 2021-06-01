Acer обновила ноутбуки ConceptD процессорами Tiger Lake и видеокартами NVIDIA Ampere

Компания Acer обновила семейство ноутбуков ConceptD, предназначенных для профессионалов творческих профессий. Серии ConceptD 3, 5 и 7 получили новые модели, оснащенные новейшими процессорами Intel.

Серия ConceptD 3 представлена сразу четырьмя моделями: традиционный, ноутбук-трансформер, а также ConceptD 3 Pro и ConceptD 3 Ezel Pro. Первые две модели комплектуются видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, Pro-варианты оснащены процессором Intel Core i7 с тактовой частотой 4,6 GHz и видеокартой NVIDIA T1200. Все новинки получили 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, сертифицированный Pantone, а также 100% охват цветового пространства sRGB и точность цветопередачи Delta E<2.

Ноутбуки-трансформеры оборудованы сенсорными экранами с поддержкой цифрового пера AES (Active Electrostatic). Вся серия ConceptD 3 оснащена твердотельными накопителями стандарта PCIe Gen 4 и портами Thunderbolt 4. Также есть по два порта USB Type-A, HDMI, mini-DisplayPort и кардридер.

На европейском рынке ноутбуки появятся в сентябре этого года по цене от 1299 евро.

Традиционные модели ConceptD 5 и ConceptD 5 Pro оснащаются процессорами Intel Core серии H 11-го поколения, а также видеокартами до GeForce RTX 3060 в случае ConceptD 5, и RTX A5000 или A3000 в случае ConceptD 5 Pro. Модели имеют системы охлаждения Vortex Flow. Доступно до 64 Gb ОЗУ DDR4 и два SSD PCIe 4.0 по 2 Tb каждый. Набор интерфейсов включает два порта USB Type-C (Thunderbolt 4), HDMI 2.1 и адаптер для карт SD.

Обе модели оснащены 16-дюймовым дисплеем с разрешением 3К (3072 x 1920 пикселей), соотношением сторон 16:10, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 с рейтингом точности цветопередачи Delta E<2 и сертификацией Pantone.

В регионе ЕМЕА новинки поступят в продажу в июле по цене от 2199 евро.

Флагманский трансформер ConceptD 7 Ezel построен на базе Intel Core i7-11800H и оборудован видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, а его Pro-версия — Intel Xeon W-11955M и графикой NVIDIA RTX A5000 или A3000. Модели получат до 32 Gb оперативной памяти DDR4 и SSD PCIe 4.0 емкостью до 2 Tb.

Ноутбук имеет 15,6-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 4К, сертифицированный Pantone и способен отображать 100 % гаммы Adobe RGB, с рейтингом корректности цветопередачи Delta E<2. В комплекте поставляется активный стилус Wacom EMR. Есть два порта Thunderbolt 4, два USB Type-A, Ethernet, HDMI, DisplayPort и комбинированный аудиовыход, а также кардридер.

ConceptD 7 Ezel будет доступен в Европе в октябре этого года по цене от 2699 евро.