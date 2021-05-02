YouTube начал тестирование комментариев в определенные моменты видеоролика

Компания Google тестирует новую удобную функцию для сервиса YouTube, которая позволит пользователям комментировать определенный момент в ролике.

Комментарии с отметками времени можно включить с помощью кнопки сортировки в разделе комментариев под видео в приложении YouTube. Когда этот параметр включен, комментарии будут появляться по мере того, как полоса прокрутки внизу видео перемещается по отметкам времени.

Так как функция находится на стадии тестирования, на данный момент она доступна немногим пользователям.

Отметим, что подобная функциональность уже давно доступна в сервисе SoundCloud.