Xiaomi Redmi Note 8 (2021) — переиздание бюджетного хита

Компания Xiaomi представила смартфон среднего уровня Redmi Note 8 (2021) — переиздание хитовой модели позапрошлого года. Внешне он идентичен предшественнику, но получил некоторые аппаратные модификации. Redmi Note 8 (2021) оснащен IPS-дисплеем диагональю 6,3 дюйма с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Есть защита от брызг (покрытие P2i).

Применяется процессор MediaTek Helio G85: чип содержит восемь ядер с частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель ARM Mali-G52 и модем 4G. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 4 Gb, вместимость флеш-накопителя – 64 или 128 Gb. Расширить объем встроенного хранилища можно с помощью карт microSD.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 48 Мп Samsung GM1, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (118 градусов), 2 Мп сенсор глубины и 2 Мп макромодуль. Фронтальная 13 Мп камера располагается в небольшом вырезе в верхней части экрана.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4000 с поддержкой 18-ваттной подзарядки. В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.2, FM-тюнер, порт USB Type-C, ИК-датчик, гнездо для наушников на 3,5 мм и сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 158,3 × 75,3 × 8,35 мм, вес — 190 гр. Используется операционная система Android 11 с фирменной надстройкой MIUI 12.5. Новинка будет доступна в синем, белом и черном цветовых вариантах корпуса.

Стоимость Xiaomi Redmi Note 8 (2021) пока не раскрывается.