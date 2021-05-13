Xiaomi представила TWS-наушники FlipBuds Pro с шумоподавлением за 125 долларов

Компания Xiaomi представила полностью беспроводные наушники погружного типа FlipBuds Pro. Они получили дизайн в стиле AirPods Pro и систему активного шумоподавления.

За качество звучания отвечают 11-мм драйверы с композитной диафрагмой, обеспечивающие глубокие басы и чистый звук. Работают FlipBuds Pro под управлением чипа Qualcomm QCC5151, обеспечивающем поддержку высококачественных беспроводных кодеков aptX Adaptive, SBC и AAC и соединение по Bluetooth 5.2. Установлены три микрофона: один улавливает звук сзади, второй — спереди, а третий фокусируется.

Система активного шумоподавления способна заглушить внешние шумы до 40 дБ и работающая в трех режимах: повседневном, офисном и для путешествий. В дополнение есть прозрачный режим. Также новинка предлагает низкие задержки, оснащена жестовым управлением и датчиком посадки.

Время автономной работы на одной подзарядке батареи достигает 7 часов или 5 часов с включенным ANC. Зарядный футляр позволяет довести этот показатель до 28 и 22 часов соответственно. Подзарядка аккумулятора футляра может осуществляться через разъем USB Type-C или беспроводным способом. Функция быстрой подзарядки позволяет полностью восполнить заряд за 35 минут.

TWS-наушники Xiaomi FlipBuds Pro поступят в продажу в Китае 21 мая по цене ориентировочно 125 долларов. Новинка доступна в единственном цвете — черном глянцевом исполнении.