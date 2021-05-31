Xiaomi представила 200-ваттную проводную и 120-ваттную беспроводную зарядки

Компания Xiaomi представила сегодня новую технологию HyperCharge для 200-Вт проводной и 120-Вт беспроводной зарядок.

На своем официальном YouTube-канале вендор продемонстрировал видеоролик, где показал модернизированный смартфон Mi 11 Pro с поддержкой HyperCharge. В изготовлении АКБ для этого смартфона был использован материал, способный значительно снижать внутреннее сопротивление, увеличивая скорость зарядки и уменьшая температуру устройства.

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За первые 44 секунды аккумулятор емкостью 4000 мАч восполняется на 10%, за 3 минуты — до 50%, а полный заряд 0 до 100% занимает всего лишь 8 минут. 120-Вт беспроводная зарядка: 10% за минуту, а 50 и 100% – за 7 и 15 минут соответственно.

Аналогичный эксперимент позднее провел авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station, подтвердивший заявленные производителем цифры.

Сроки запуска первых коммерческих устройств с зарядкой Xiaomi HyperCharge пока не называются.