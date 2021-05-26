Xiaomi официально исключена из санкционного списка Минобороны США

Китайская компания Xiaomi заявила о том, что вчера, 25 мая, американский суд признал недействительным решение Пентагона о внесении ее в список «китайских коммунистических военных предприятий», а также снял все ограничения для американских физических лиц и компаний на покупку и владение ее акций.

«25 мая в 16:09 по местному времени суд округа Колумбия вынес окончательный вердикт, признав недействительным решение Пентагона о причислении Xiaomi к китайским военным компаниям. Таким образом, официально полностью были сняты ограничения на владение ценными бумагами, выпущенными Xiaomi, а также на их приобретение американскими инвесторами», — сообщает Xiaomi в материалах, переданных Гонконгской фондовой бирже.

Примером того, какие потери мог понести бизнес Xiaomi из-за санкций США, является компания Huawei, для которой теперь закрыты важнейшие региональные рынки.

«Компания вновь заявляет о том, что она является открытым, прозрачным, выставленным на публичные торги, независимо действующим и управляемым бизнесом», — заявил председатель совета директоров Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun).

Напомним, что санкции в отношении Xiaomi были введены Министерством обороны США в начале года, еще во времена правления президента Дональда Трампа (Donald Trump). В марте американский суд временно разрешил сотрудничество с компанией, а в первой половине этого месяца американские военные заявили, что исключение бизнеса из санкционного списка будет «уместным».

Xiaomi отмечает, что она продолжит создавать высокотехнологичные продукты, чтобы удовлетворить спрос огромной пользовательской базы поклонников всего мира.