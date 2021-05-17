WhatsApp позволит включать автоматическое удаление сообщений во всех чатах разом

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, сообщает ресурс WABetaInfo. С ее помощью пользователи смогут включить автоматическое удаление сообщений сразу во всех чатах, нажав для этого всего одну кнопку в настройках.

На данное время автоматическое удаление сообщений необходимо активировать для каждого чата.

Сообщается, что новая настройка будет располагаться в разделе Privacy. Как только пользователь активирует ее, новые чаты изначально будут работать в режиме с исчезающими сообщениями. Сроки запуска новой функции пока не известны.