17.05.2021

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WhatsApp позволит включать автоматическое удаление сообщений во всех чатах разом

WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, сообщает ресурс WABetaInfo. С ее помощью пользователи смогут включить автоматическое удаление сообщений сразу во всех чатах, нажав для этого всего одну кнопку в настройках.

На данное время автоматическое удаление сообщений необходимо активировать для каждого чата.

Сообщается, что новая настройка будет располагаться в разделе Privacy. Как только пользователь активирует ее, новые чаты изначально будут работать в режиме с исчезающими сообщениями. Сроки запуска новой функции пока не известны.

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