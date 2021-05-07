WhatsApp не будет удалять или деактивировать учетные записи пользователей, несогласных с новой политикой сервиса

Как известно, новые правила WhatsApp вступают в силу с 15 мая. Команда мессенджера решила «смягчить» свое решение и заявила, что удалять учетные записи не согласившихся с новыми правилами пользователей не будут, сообщает CNET. Но при этом, в будущем функциональность аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений.

Кроме того, больше не планируется и временно деактивировать аккаунты. Вместо этого пользователям, которые пока не согласились на новые правила, будут продолжать присылать уведомления с напоминанием об изменениях.