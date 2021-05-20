Выставка бытовой электроники IFA 2021 отменена из-за пандемии COVID-19

Организаторы ежегодной международной выставки бытовой электроники IFA объявили об отмене мероприятия в 2021 году в традиционном формате.

Отказ от проведения IFA 2021 объясняется продолжающейся пандемией и «сохраняющаяся неопределенность» в темпах реализации глобальных программ вакцинации.

Кроме того, экспоцентр Messe Berlin, где обычно проходит IFA, в настоящее время частично используется в качестве пункта вакцинации и неотложной помощи. Поскольку уровень инфицирования в Германии все еще высокий, как долго это продлится, неизвестно.

Еще одна причина заключается в том, что из-за пандемии сложно заблаговременно спланировать инвестиции в развертывание стендов, перелеты между странами и решить прочие организационные вопросы.

Ожидается, что в традиционном очном формате выставка IFA пройдет только в следующем году. Относительно онлайн-проведения мероприятия в этом году информации пока нет.