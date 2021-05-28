Выручка Dell за год выросла на 12%

Компания Dell Technologies, лидирующая на рынке серверов и входящая в тройку основных производителей ПК, опубликовала отчет за первый квартал 2022 финансового года. Первый отчетный квартал у компании завершился 30 апреля 2021 года.

Выручка составила 24,487 млрд. долларов. Это на 12% больше в годовом выражении по сравнению с первым кварталом 2021 финансового года, завершившимся у Dell 1 мая 2020 года.

Операционная прибыль за год выросла с 702 млн. долларов до 1,375 млрд. долларов (рост на 96%). Чистая прибыль составила 415%, выросла со 182 млн. долларов до 938 млн. долларов.

При расчете не по методике GAAP рост выручки остается равным 12% (с 21,945 млрд. долларов до 24,499 млрд. долларов). Рост операционной прибыли составляет 26% (с 2,161 млрд. долларов до 2,714 млрд. долларов), а чистой прибыли — 59% (с 1,143 млрд. долларов до 1,819 млрд. долларов). Отличие результатов, главным образом, объясняется учетом выплат по сделке с EMC.