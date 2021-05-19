Компания Microsoft подтвердила, что выпуск Windows 10X полностью отменен, а лучшие наработки будут интегрированы в Windows 10.

До пандемии коронавируса предполагалось, что ОС Windows 10X выйдет вместе с компьютерами с двумя экранами. Потом Microsoft планировала выпустить Windows 10X для традиционных ноутбуков с одним экраном. Теперь выпуск новой операционной системы полностью отменен, а лучшие наработки будут интегрированы в Windows 10.

Некоторые технологии, разработанные для Windows 10X, уже встраиваются в Windows 10, такие как новый контейнер для запуска приложений, улучшенный голосовой набор и усовершенствованная сенсорная клавиатура для планшетов с Windows 10. Отмечается, что компания продолжит инвестировать в технологии, которые изначально создавались как часть Windows 10X.

А также Microsoft в своем официальном блоге объявила о начале распространения функционального обновления Windows 10 (21H1). Обновление включает в себя ряд новых функций: поддержку нескольких камер для Windows Hello, повышение производительности Защитника Windows, групповых политик GPSVC, инструментов управления WMI, а также удаление устаревшего браузера Microsoft Edge. Компания сообщает и об исправлении некоторых ошибок, включая недавний баг с многоканальным звуком.

Обновление доступно для скачивания через Windows Update (Центр обновления Windows), но пока не для всех устройств. Microsoft распространяет его поэтапно, чтобы гарантировать отсутствие проблем с совместимостью.