Volkswagen будет разрабатывать собственные процессоры для беспилотных автомобилей

Крупнейший немецкий автоконцерн Volkswagen AG сделал важное заявление — его инженеры займутся разработкой собственных процессоров для будущих беспилотных автомобилей.

Глава компании Герберт Дисс (Herbert Diess) сказал в интервью изданию Handelsblatt, что Volkswagen не станет полагаться на общедоступные компьютеры в своих будущих автомобилях с автопилотом. Компания будет разрабатывать свои собственные высокопроизводительные процессоры для самоуправляемых транспортных средств. По словам Дисс, это вопрос создания наилучшего аппаратного обеспечения. Для этого подразделение Cariad, занятое разработкой программного обеспечения, будет расширено.

Подобно компаниям Apple и Tesla, которые самостоятельно разрабатывают процессоры для своей основной продукции, Volkswagen рассчитывает за счет этого получить конкурентное преимущество.

Немецкий автопроизводитель не намерен сам заниматься выпуском микросхем, а только ограничится обладанием соответствующих патентов. Отмечается, что компания не планирует выпускать машины с автопилотом раньше 2025 года.