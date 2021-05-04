Verizon продает Yahoo и AOL за 5 млрд. долларов

Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications Inc. объявила о том, что согласилась продать свое медиа-подразделение, в которое входят бренды Yahoo и AOL, компании Apollo Global Management за 5 млрд. долларов. Покупатель заплатит Verizon 4,25 млрд. долларов, а также передаст привилегированные акции на сумму 750 млн. долларов. Verizon сохранит долю в размере 10% в новом предприятии, которое получит название Yahoo. Завершение сделки ожидается во второй половине 2021 года.

В 2015 году Verizon приобрела почтовый сервис AOL за 4,4 млрд. долларов, а в 2017 году Yahoo! — за 4,5 млрд. долларов и объединила два бизнеса в дочернее предприятие под названием Oath. Этому предприятию принадлежит более 50 известных брендов по всему миру: HuffPost, Yahoo Sports, AOL.com, MAKERS, Tumblr, BUILD Studios, Yahoo Finance, Yahoo Mail и т.д.

Телекоммуникационная компания рассчитывала создать рекламную платформу, которая сможет конкурировать с Google и Facebook. Однако вложения Verizon в онлайн-рекламу так и не окупились. В 2019 году компания продала платформу для ведения блогов Tumblr, а в прошлом году — новостной онлайн-сервис HuffPost.