Вебинар для заказчиков «Dell EMC PowerStore: встречайте хранилище будущего»

26 мая 2021 года в 10:00 по бакинскому времени НПК R.I.S.K. совместно с Dell Technologies проведет онлайн-мероприятие для технических специалистов заказчиков, посвященное системе хранения данных Dell EMC PowerStore. Это универсальная платформа с ориентированным на производительность дизайном, обеспечивающим многомерное масштабирование, постоянное сокращение данных (компрессия и дедупликация) и поддержку носителей нового поколения. PowerStore использует микросервисную архитектуру, передовые технологии хранения и интегрированное машинное обучение.

Преимущества новых систем хранения данных:

Современная микросервисная архитектура . Система базируется на контейнерной архитектуре, когда отдельные компоненты ОС выделяются в отдельные микросервисы. Микросервисная архитектура обеспечивает переносимость функций и быстрое внедрение нового функционала. Такая архитектура позволяет быстро адаптировать ранее написанный функционал на новую платформу т.к. микросервисы автономны и не влияют друг на друга, микросервисная архитектура позволяет обеспечить более высокую надежность работы всей системы по сравнению с монолитной архитектурой. Например, обновление микрокода часто затрагивает только отдельные модули, а не всю систему (или ее ядро) и, как следствие, проходит более гладко.

. Система базируется на контейнерной архитектуре, когда отдельные компоненты ОС выделяются в отдельные микросервисы. Микросервисная архитектура обеспечивает переносимость функций и быстрое внедрение нового функционала. Такая архитектура позволяет быстро адаптировать ранее написанный функционал на новую платформу т.к. микросервисы автономны и не влияют друг на друга, микросервисная архитектура позволяет обеспечить более высокую надежность работы всей системы по сравнению с монолитной архитектурой. Например, обновление микрокода часто затрагивает только отдельные модули, а не всю систему (или ее ядро) и, как следствие, проходит более гладко. Использование передовых технологий хранения данных . Поддержка памяти Storage Class Memory (SCM) Intel Optane и NVMe All-Flash позволяет устранить узкие места в системе и существенно увеличить производительности и сократить время отклика системы.

. Поддержка памяти Storage Class Memory (SCM) Intel Optane и NVMe All-Flash позволяет устранить узкие места в системе и существенно увеличить производительности и сократить время отклика системы. Непрерывное сокращение объема данных на лету . Всегда включенные механизмы компрессии и дедупликации данных, позволяют уменьшить объёмы, занимаемые данными внутри системы и оптимизировать хранение. Это позволяет сократить затраты на приобретение и эксплуатацию системы и повысить эффективность работы.

. Всегда включенные механизмы компрессии и дедупликации данных, позволяют уменьшить объёмы, занимаемые данными внутри системы и оптимизировать хранение. Это позволяет сократить затраты на приобретение и эксплуатацию системы и повысить эффективность работы. Гибкая масштабируемость решения . Архитектура решений Dell EMC PowerStore поддерживает как вертикальное, так и горизонтальное масштабирование, благодаря чему вы можете эффективно планировать расширение инфраструктуры наращивая ёмкость или вычислительные ресурсы независимо друг от друга.

. Архитектура решений Dell EMC PowerStore поддерживает как вертикальное, так и горизонтальное масштабирование, благодаря чему вы можете эффективно планировать расширение инфраструктуры наращивая ёмкость или вычислительные ресурсы независимо друг от друга. Встроенные механизмы защиты данных . Системы PowerStore обладают широким спектром встроенных механизмов защиты данных — от мгновенных снимков и репликации до шифрования данных и интеграции с антивирусными программами. Система также широко интегрируется с внешними решениями, как от Dell Technologies, так и от других производителей.

. Системы PowerStore обладают широким спектром встроенных механизмов защиты данных — от мгновенных снимков и репликации до шифрования данных и интеграции с антивирусными программами. Система также широко интегрируется с внешними решениями, как от Dell Technologies, так и от других производителей. AppsON . Благодаря интегрированному в систему гипервизору VMware ESX заказчики могут запускать пользовательские виртуальные машины непосредственно внутри системы.

. Благодаря интегрированному в систему гипервизору VMware ESX заказчики могут запускать пользовательские виртуальные машины непосредственно внутри системы. Интеграция с VMware . PowerStore предназначен для глубокой интеграции с VMware vSphere. Интеграция включает поддержку VAAI и VASA, уведомления о событиях, управление снимками, vVols, а также обнаружение и мониторинг виртуальных машин в PowerStore Manager.

. PowerStore предназначен для глубокой интеграции с VMware vSphere. Интеграция включает поддержку VAAI и VASA, уведомления о событиях, управление снимками, vVols, а также обнаружение и мониторинг виртуальных машин в PowerStore Manager. Унифицированный доступ к данным . PowerStore обеспечивает хранение данных приложений в различных форматах, от физических и виртуальных томов до контейнеров и традиционных файлов благодаря возможности работы по множеству протоколов — блочных, файловых и VMware vSphere Virtual Volumes (vVols). Эта способность обеспечивает высокую гибкость данной системы и позволяет ИТ-отделам упростить и консолидировать инфраструктуру.

. PowerStore обеспечивает хранение данных приложений в различных форматах, от физических и виртуальных томов до контейнеров и традиционных файлов благодаря возможности работы по множеству протоколов — блочных, файловых и VMware vSphere Virtual Volumes (vVols). Эта способность обеспечивает высокую гибкость данной системы и позволяет ИТ-отделам упростить и консолидировать инфраструктуру. Простой, современный интерфейс управления . Интерфейс управления системой — PowerStore Manager — разрабатывался на основе требований наших заказчиков к простоте управления системой. Это web-интерфейс, запускающийся на контроллерах системы PowerStore. Доступен по протоколу HTML5 и не требует установки дополнительных плагинов.

. Интерфейс управления системой — PowerStore Manager — разрабатывался на основе требований наших заказчиков к простоте управления системой. Это web-интерфейс, запускающийся на контроллерах системы PowerStore. Доступен по протоколу HTML5 и не требует установки дополнительных плагинов. Программируемая инфраструктура . Упрощает разработку приложений и сокращает сроки их развёртывания с нескольких дней до нескольких секунд благодаря интеграции с VMware и поддержке ведущих сред управления и оркестрации, включая Kubernetes, Ansible и VMware vRealize Orchestrator.

. Упрощает разработку приложений и сокращает сроки их развёртывания с нескольких дней до нескольких секунд благодаря интеграции с VMware и поддержке ведущих сред управления и оркестрации, включая Kubernetes, Ansible и VMware vRealize Orchestrator. Интеллектуальная автоматизация . Встроенные алгоритмы машинного обучения автоматизируют трудоемкие рабочие процессы: такие как начальное планирование и размещение томов, миграция данных, балансирование нагрузки и устранение проблем

. Встроенные алгоритмы машинного обучения автоматизируют трудоемкие рабочие процессы: такие как начальное планирование и размещение томов, миграция данных, балансирование нагрузки и устранение проблем Аналитическая информация об инфраструктуре. Программное обеспечение Dell EMC CloudIQ для мониторинга и анализа хранилищ сочетает в себе преимущества машинного обучения и человеческого интеллекта для анализа производительности и ёмкости систем в режиме реального времени, а также хранения исторических данных, чтобы получить единое представление об инфраструктуре Dell EMC. Компания Dell Technologies планирует интегрировать CloudIQ с полным портфелем своих решений для еще более глубокой аналитики.

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