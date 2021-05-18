18.05.2021

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В сеть утекли скриншоты из трейлера Battlefield 6 — робопес, вертолет и запуск ракет

Battlefield

Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) на прошлой неделе подтвердил, что новая часть Battlefield будет анонсирована в июне.

Battlefield

Несколько часов назад в Сети появились скриншоты из дебютного трейлера Battlefield 6. За утечку ответственен пользователь Discord под псевдонимом hi93048234. Он выложил изображения на канале известного инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), который в прошлом неоднократно публиковал информацию о следующей Battlefield.

Battlefield

Качество изображений очень плохое, тем не менее вполне можно разглядеть содержимое: взрывы, запуск ракет, механизированного пса и военную технику футуристического дизайна.

Судя по всему, новая часть Battlefield отправит игроков в ближайшее будущее.

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