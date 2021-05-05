В Instagram Stories появились автоматические субтитры

Популярная социальная сеть Instagram получила очередное обновление. На этот раз оно коснулось функции Stories — у пользователей появилась возможность добавлять автоматические субтитры.

Автоматический перевод речи на видео в текст реализуется с помощью простого добавления стикера. Пользователи могут отредактировать отдельные слова в созданных автоматически субтитрах.

На данное время нововведение поддерживает только английский язык и воспользоваться им могут только пользователи из англоязычных стран. Со временем функция станет доступна на других языках и в других странах.

Кроме того, разработчики Instagram планируют вскоре добавить эту функцию в сервис Reels.