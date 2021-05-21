В Epic Games Store проходит раздача NBA 2K21 и большая весенняя распродажа

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить до 27 мая баскетбольный симулятор NBA 2K21. Какая игра станет бесплатной на следующей неделе пока не сообщается.

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Кроме того, в Epic Games Store началась большая весенняя распродажа, которая продлится до 17 июня. Скидки на ней достигают 75%, а также игроки смогут использовать специальные купоны при покупке игры. Первый купон можно получить по нажатии специальной кнопки, после его использования игрок получит еще один, точно такой же. Действие всех купонов продлится до конца распродажи.

С полным списком уцененных игр можно ознакомиться по этой ссылке.