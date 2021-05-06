В Epic Games Store можно бесплатно получить приключенческий боевик Pine

В Epic Games Store стартовала очередная раздача. На этот раз бесплатно отдают Pine -приключенческий экшен в открытом мире.

Главный герой игры, подросток по имени Хью, отправляется на поиски нового дома для своего племени. Ему предстоит исследовать остров Эвольмар и побывать в шести разных биомах, торгуя с местными и сражаясь с опасными обитателями лесов, долин и пустынь.

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Игру можно забрать до 13 мая. А на следующей неделе будет раздача The Lion’s Song – это приключение, состоящее из четырех эпизодов, развитие сюжета в котором зависит от решений игроков.