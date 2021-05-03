В будущем поколении Apple Watch может появиться глюкометр

В сети уже давно распространяется информация о добавлении в Apple Watch функции, которая позволила бы измерять уровень сахара в крови пользователя. Это важно для инсулинозависимых диабетиков, которым необходимо измерять уровень сахара в крови перед каждой инъекцией инсулина, поскольку количество сахара, обнаруженного в их крови, определяет дозировку каждой инъекции. В настоящее время диабетик должен брать кровь для каждого теста, нанося ее на тест-полоску, которую затем вставляют в глюкометр для получения показаний.

Британская медицинская компания Rockley Photonics подтвердила, что Apple была ее крупным клиентом в течение нескольких лет. Вместе с Rockley Apple работала над датчиками уровня глюкозы в крови, давления и алкоголя. Об этом сообщают издания The Telegraph и Forbes.

Так как Apple уже давно позиционирует свои smart-часы, как гаджет для спорта и здоровья, то вполне ожидаемо, что одна из этих функций должна появиться в будущем поколении Apple Watch.

Если Apple позволит Apple Watch показывать уровень сахара в крови, не требуя от пользователя брать кровь и покупать новые тест-полоски, продажи устройства могут выйти на новый уровень. Кроме того, появление такой функции безусловно облегчит жизнь людям с сахарным диабетом. Сообщается, что документация SEC намекает, что Apple добавит функцию глюкометра в Apple Watch в 2022 году.