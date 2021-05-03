В ближайшее время приложение Clubhouse станет доступно на Android

Разработчики Clubhouse начали работу над популярным приложением на базе ОС Android в начале этого года. По последним данным, компания придерживается намеченного ранее плана, поскольку сообщается о начале тестирования приложения Clubhouse для Android на бета-канале.

Компания поделилась планами по использованию средств для разработки приложения для Android, масштабирования своих технологий и инфраструктуры и внедрения новой программы грантов для авторов в своем блоге.

«Ожидаем приветствовать пользователей Android в ближайшие недели», -заявили представители Clubhouse.

Точной информации о том, когда Clubhouse выпустит приложение для Android пока нет. Отметим, что приложение в настоящее время доступно только на iOS. Его популярность побудила несколько конкурирующих платформ, включая Facebook, Telegram, Twitter и Instagram, разработать собственные альтернативы Clubhouse.