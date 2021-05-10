В 2023 году Apple планирует использовать собственные 5G-модемы в iPhone

Первая информация о том, что компания Apple занимается разработкой собственного 5G-модема появилась еще в прошлом году. В конце 2019 года Apple приобрела подразделение Intel по производству мобильных чипов. Компания тогда отметила, что покупка «поможет ускорить разработку будущих продуктов и позволит Apple дифференцироваться в дальнейшем».

Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что Apple планирует использовать 5G-модем собственной разработки, начиная в моделях iPhone, которые появятся на рынке в 2023 году.

Актуальная линейка смартфонов iPhone 12 имеет поддержку 5G благодаря чипу X55 от Qualcomm. Соответственно, что через пару лет Apple больше не понадобятся услуги Qualcomm в этом направлении. Компании придется искать новых клиентов, чтобы компенсировать потерю заказов от Apple.

Ожидается, что модемы, разработанные Apple, предложат более высокую скорость, улучшенную задержку, а также другие преимущества по сравнению с модемами Qualcomm или Intel.