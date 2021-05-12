США заявили о готовности исключить компанию Xiaomi из черного списка

Кажется, что Xiaomi Group и Министерство обороны США смогли прийти к соглашению. Опубликован совместный отчет о состоянии дел в связи с иском, который был подан китайской компанией, сообщает Gizmochina .

Согласно отчету, правительство США признало, что добавление Xiaomi в черный список было неверным решением, и заявило о готовности исключить китайскую компанию из военного черного списка.

Утверждается, что стороны уже договорились о дальнейших действиях, которые позволят разрешить затянувшийся судебный процесс. Детали еще обсуждаются, но окончательные выводы должны быть представлены до 20 мая 2021 года.

Напомним, что расширив список компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с военной отраслью — «коммунистические китайские военные компании», бывшая администрация Трампа внесла в него еще девять китайских корпораций. До ухода в отставку Дональд Трамп успел занести в черный список и компанию Xiaomi. В результате компании грозило удаление с фондовых бирж США и ограничение инвестиций со стороны американских фирм. Объявление о внесении Xiaomi в американский черный список снизило ее рыночную стоимость на 10 млрд. долларов.

В ответ на это Xiaomi опубликовала публичное заявление, подтверждающее, что она не имеет никаких связей с китайским правительством и не принадлежит китайским военным. Xiaomi заявила, что будет использовать все законные возможности для возмещения ущерба за несправедливое занесение в черный список правительством США. На основе предоставленной информации судья в Вашингтоне запретил Министерству обороны США ограничивать американские инвестиции в Xiaomi Corp.