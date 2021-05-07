07.05.2021

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Twitter тестирует новую функцию Tip Jar («банка для чаевых»)

Twitter

Компания Twitter начала тестировать новую функцию под названием Tip Jar («банка для чаевых»). Она стала доступна в мобильных клиентах социальной сети для iOS и Android. Эта функция позволит пользователям отправлять деньги для поощрения своих любимых создателей контента.

Для ее использования необходимо просто нажать на недавно появившуюся иконку в виде долларовой банкноты на странице профиля пользователя. Появится уведомление, которое предложит выбрать сервис оплаты (PayPal, Venmo, Patreon, Cash App и Bandcamp). Пользователи, которые не хотят получать пожертвования, смогут отключить функцию Tip Jar для своего аккаунта. Сообщается, что Twitter не будет брать процент за донаты пользователей.

Пока что функция Tip Jar доступна ограниченному количеству англоязычных пользователей Twitter. Это создатели контента, журналисты и некоммерческие организации.

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