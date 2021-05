Twitter тестирует новую функцию Tip Jar («банка для чаевых»)

Компания Twitter начала тестировать новую функцию под названием Tip Jar («банка для чаевых»). Она стала доступна в мобильных клиентах социальной сети для iOS и Android. Эта функция позволит пользователям отправлять деньги для поощрения своих любимых создателей контента.

show your love, leave a tip

now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸

more coming soon… pic.twitter.com/7vyCzlRIFc

