Twitter тестирует новую функцию Tip Jar («банка для чаевых»)

Компания Twitter начала тестировать новую функцию под названием Tip Jar («банка для чаевых»). Она стала доступна в мобильных клиентах социальной сети для iOS и Android. Эта функция позволит пользователям отправлять деньги для поощрения своих любимых создателей контента.

show your love, leave a tip now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸 more coming soon… pic.twitter.com/7vyCzlRIFc — Twitter (@Twitter) May 6, 2021

Для ее использования необходимо просто нажать на недавно появившуюся иконку в виде долларовой банкноты на странице профиля пользователя. Появится уведомление, которое предложит выбрать сервис оплаты (PayPal, Venmo, Patreon, Cash App и Bandcamp). Пользователи, которые не хотят получать пожертвования, смогут отключить функцию Tip Jar для своего аккаунта. Сообщается, что Twitter не будет брать процент за донаты пользователей.

Пока что функция Tip Jar доступна ограниченному количеству англоязычных пользователей Twitter. Это создатели контента, журналисты и некоммерческие организации.