Twitter открыл аудиочаты для всех пользователей, у которых 600 и более подписчиков

В Twitter стала доступна функция аудиокомнат Spaces (аналог Clubhouse) всем пользователям, у которых 600 и более подписчиков. Об этом компания объявила в своем блоге.

Отмечается, что пользователи с такой аудиторией, скорее всего, имеют опыт проведения бесед в реальном времени. Компания хочет посмотреть, как опция будет использоваться и как ее можно улучшать. Голосовые чаты работают на Android и iOS. Также планируется внедрить поддержку аудиочатов в веб-версии Twitter.

Кроме того, сообщается, что разработчики работают над функцией совместного запуска голосовых чатов несколькими ведущими и совершенствованием субтитров — их можно будет приостанавливать, прокручивать и настраивать оформление.

Одним из отличий Spaces от Clubhouse станет способ монетизации. Twitter собирается добавить продажу билетов на аудиоконференции — организаторы смогут устанавливать их стоимость и количество. Такая возможность появится у ограниченного круга пользователей в ближайшие месяцы. Будет взиматься небольшая комиссия от вырученных денег.