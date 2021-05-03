03.05.2021

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Турция усиливает контроль за криптовалютным рынком

Турция

Турция добавила онлайн-платформы, предназначенные для торговли криптовалютой, в список компаний, на которые распространяется регулирование в рамках борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий указ президента Турции, который был опубликован одним из местных изданий.

Измененные правила, регулирующие транзакции с криптовалютой, уже вступили в силу. Они охватывают «поставщиков услуг, связанных с криптовалютой», которые теперь обязаны соответствовать действующему законодательству.

Отметим, что в прошлом месяце Центральный банк Турции запретил использование криптоактивов для проведения платежей, объяснив это решение тем, что транзакции с использованием цифровой валюты являются небезопасными. После этого сразу две криптовалютные турецкие биржи прекратили работу, а в их отношении начато расследование. Закрытие сразу двух крупных криптобирж подтолкнуло турецкие власти к усилению регулирования в этой сфере.

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