Том Хэнкс снимется в новом фантастическом фильме «Finch» для Apple TV+

Apple TV + выиграла аукцион на новый научно-фантастический фильм с Томом Хэнксом (Tom Hanks) в главной роли, премьера которого состоится на потоковом сервисе в конце этого года. Источник отмечает, что фильм, вероятно, будет претендентом на различные награды киноиндустрии.

Картина будет называться «Finch» («Финч»), действие которой вращается вокруг человека, робота и собаки. Хэнкс играет роль Финча, инженера-робототехника, который жил в подземном бункере в течение десяти лет после того, как стал одним из немногих выживших после «катастрофического солнечного происшествия», превратившего мир в пустошь.

Финч создает робота, которого играет Калеб Лэндри Джонс (Caleb Landry Jones), известный по фильму «Прочь», чтобы тот присматривал за его псом Гудиером, когда он сам не сможет. Эта троица отправляется в «опасное путешествие по безлюдному американскому Западу», где Финч «обнаруживает радость жизни».

Режиссером фильма выступил Мигель Сапочник (Miguel Sapochnik), который снял несколько эпизодов «Игры престолов». Это уже второй фильм с Хэнксом в главной роли на стриминговой платформе Apple TV+, после «Greyhound», дебютировавшего в прошлом году.