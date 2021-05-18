Tenable представил новое решение для защиты Active Directory

Tenable объявляет о запуске нового решения Tenable.ad для защиты инфраструктуры Active Directory, которое позволяет блокировать один из самых распространенных векторов атаки, который злоумышленники задействуют как при обычных атаках, так и при реализации нацеленных угроз.

По данным Frost & Sullivan , 90% организаций из списка Fortune 1000 используют Active Directory в качестве основного метода аутентификации и авторизации. Эксплуатация небезопасных конфигураций Active Directory — излюбленная тактика злоумышленников при проведении нацеленных атак для эскалации привилегий и латерального движения. Эти риски еще более актуальны сегодня, поскольку многие сотрудники переходят на удаленную работу и используют личные устройства для подключения к корпоративным системам. Active Directory играет критически важную роль в управлении единым входом (SSO) и определении уровня доступа при авторизации.

Амит Йоран, генеральный директор компании Tenable, заявил: «Active Directory зачастую становится мишенью нацеленных атак злоумышленников. Понимание уровня защищенности Active Directory стратегически важно и зачастую обязательно для управления уязвимостями и рисками в сложных современных средах. Мы рады представить нашим клиентам решение Tenable.ad, благодаря которому они смогут сосредоточиться на проблемах безопасности, представляющих наибольший риск для их бизнеса».

Благодаря богатому практическому опыту разработчиков Tenable.ad в защите инфраструктуры Active Directory, Tenable нашла еще один новый инновационный подход к пресечению кибератак. Передовые решения Tenable по управлению киберриском позволяют организациям прогнозировать, какие уязвимости может использовать злоумышленник для проникновения и закрепления в сети. С помощью Tenable.ad заказчики смогут находить и устранять существующие пробелы в безопасности Active Directory, а также в реальном времени выявлять активные атаки без развертывания агентов или использования привилегированных учетных записей.

Решение Tenable.ad официально доступно через всех авторизованных партнеров Tenable и может быть развернут на площадке заказчика или в облаке. Заказать демо или расчет стоимости Tenable.ad можно на сайте Тайгер Оптикс , дистрибьютора Tenable в России и СНГ.