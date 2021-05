Технологии Pure для хранения и защиты данных

Современный бизнес вынужден непрерывно поддерживать высокий уровень инноваций и услуг, мгновенно реагируя на постоянно меняющиеся потребности общества. По данным Google, 53% мобильных пользователей покидают сайт, загрузка которого превысит 3 секунды. Приложения должны быть доступны в любое время. Чтобы обеспечить исключительный пользовательский опыт, предприятия должны с минимальными затратами поддерживать повсеместное развертывание приложений с бесперебойной работой в облаке, отсутствием разрозненных данных и всеми преимуществами инновационной платформы как on-line, так и локально.

Компания Gartner вновь назвала Pure Storage лидером своего Магического квадранта 2020 года производителей массивов первичного хранения данных. Это уже седьмое подряд попадание Pure Storage в сектор лидеров различных Магических квадрантов Gartner.

«Этот Магический квадрант подтверждает стратегию Pure по обеспечению доступа в режиме реального времени на основе кода к гибкому гибридному облачному хранилищу данных для IТ-служб, разработчиков и команд DevOps, — сказал Чарльз Джанкарло (Charles Giancarlo), председатель и генеральный директор Pure Storage. — Это честь, которую заслужили наша великая команда, лояльные клиенты и партнеры».

В 2020 году компания Pure была также упомянута в исследовании Gartner Peer Insights Customer’s Choice по производителям массивов первичного хранения данных.

Сегодня мы расскажем вам об уникальных высокопроизводительных решениях, которые предлагает нам компания Pure Storage.

Технология DirectFlash Fabric позволяет клиентам Pure повысить производительность критически важных приложений предприятия, а также новых web-приложений, которые обычно используют СХД с прямым подключением. Таким образом Pure становится первым производителем корпоративных систем хранения данных, который полноценно поддерживает транспортные опции NVMe-oF RoCE, что позволяет компаниям размещать флэш-носители ближе к приложениям для улучшения доступа в реальном времени и возможностей консолидации.

DirectFlash Fabric оптимизирует обмен данными между контроллерами массива и хостами по быстрой сети, что делает Ethernet предпочтительным транспортом для СХД в data-центре. Аналогичные решения сегодня могут предлагать неполный набор корпоративных функций или использовать опцию NVMe over Fabrics c протоколом Fibre Channel, а не с RDMA over converged Ethernet (RoCE), в то время как последний обеспечивает самый большой потенциальный скачок производительности с уменьшением задержки передачи данных на 50% по сравнению с iSCSI. Благодаря нововведению, Pure расширяет возможности технологии DirectFlash для протокола доступа Non-Volatile Memory Express (NVMe) over Fabrics и повышает эффективность работы с программным обеспечением по локальной сети. В частности, с Red Hat Enterprise Linux и облачными web-приложениями, включая MongoDB, Cassandra и MariaDB. Последние получают преимущества и эффективность единой СХД корпоративного класса.

«По мере того, как компании погружаются в цифровую трансформацию и становятся все более зависимыми от данных и от способности превращать их в выигрышные бизнес-идеи, растет и необходимость трансформации корпоративной инфраструктуры хранения данных для повышения ее производительности, доступности и эффективности, — отметил Эрик Бургенер (Eric Burgener), вице-президент по исследованиям инфраструктурных систем, платформ и технологических групп, IDC. — Технология NVMe ляжет в основу этого сдвига, и такие производители, как Pure Storage, которые способны предложить полноценную корпоративную СХД с высокой скоростью доступа NVMe, сегодня гарантируют своим клиентам наиболее подходящую инфраструктуру с прицелом на будущее».

Провайдер управляемых услуг On-Cloud, который помогает предприятиям малого и среднего бизнеса переносить приложения в облако, после перехода на решение Pure значительно повысил производительность приложений для клиентов, упростил управление и снизил расходы.

В 2020 году Pure Storage продолжила совершенствовать свою экосистему, в том числе с учетом трендов, связанных с пандемией COVID-19. Компания Pure Storage анонсировала третье поколение хранилища NVMe FlashArray//X. Это хранилище полностью выполнено на базе флеш-памяти и обычно используется для критически важных рабочих нагрузок в системах SAP, Oracle и SQL Server. Кроме того, Pure Storage представила накопители большой емкости для системы хранения QLC FlashArray//C, что сделало гибридные системы хранения (флеш-память + HDD) морально устаревшими. Также Pure Storage в текущем году значительно расширила предложение своего сервиса Pure as-a-Service, который позволяет увеличить потенциальную аудиторию за счет разнообразных тарифов на услуги.

«Постоянные инвестиции Pure в такие технологии, как NVMe и NVMe-oF, помогают нам лучше внедрять инновации для наших конечных пользователей. Наши клиенты нуждаются в высокой производительности и функционале корпоративного класса, которые соответствуют всем их приложениям, включая новейшие облачные приложения, которые мы хостим, — поясняет Эстебан Рей (Esteban Rey), Cloud Evangelist, On-Cloud. — Очень важно, чтобы наши данные по-прежнему служили стратегическим целям нашего бизнеса без увеличения численности персонала или головной боли. С Pure на бэкенде наши системы работают отлично, как никогда раньше, а наши клиенты максимально довольны».

Мы верим в то, что компания с такой широкой линейкой технических решений в ближайшее время покорит IТ-рынок Азербайджана.

