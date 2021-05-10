10.05.2021

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Технические эксперты игровой индустрии оценили хоррор Resident Evil Village

Resident Evil Village

Эксперты технического отдела издания Eurogamer (Digital Foundry), чьей основной тематикой являются игры и игровая индустрия, высоко оценили производительность хоррора Resident Evil Village на PS5 и Xbox Series X/S, но остались недовольны трассировкой лучей.

На базовых консолях нового поколения игра Resident Evil Village работает в разрешении 4K с апскейлом при 60 fps. Отмечается, что PlayStation 5 и Xbox Series X выдают качественное изображение с практически идеальной производительностью. Xbox Series S поддерживает только 1440p и иногда теряет кадры.

Но при переходе на режим с активной трассировкой лучей ситуация меняется. В большинстве случаев технология действительно делает изображение более естественным, но отражения чаще всего выглядят либо плохо, либо не отличаются от стандартной версии. Запуск рейтрейсинга незначительно, но сказывается на производительности, а в случае с Xbox Series S об этой функции лучше забыть.

Эксперты отметили, что при сравнении PlayStation 5 и Xbox Series X, консоль Sony выигрывает в скорости загрузок — для них даже не требуется отдельный экран. При этом система Microsoft лучше показывает себя в режиме с рейтрейсингом.

Напомним, что релиз хоррора Resident Evil Village состоялся 7 мая. Ее средняя оценка на Metacritic составляет 84 балла из 100.

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