Стало известно, сколько Epic Games заплатил за первые девять месяцев бесплатных раздач

Как известно, в августе прошлого года компания Apple удалила из App Store игру Fortnite, так как Epic Games предоставила возможность прямой оплаты в приложении, вопреки правилам App Store. После этого, Epic Games подала организованный иск против Apple, обвинив компанию в антиконкурентном поведении. Apple заявила, что Epic Games «пошла на неудачный шаг, нарушив правила App Store, которые применяются в равной степени ко всем разработчикам и предназначены для обеспечения безопасности магазина для пользователей». Epic Games отказалась сотрудничать, и Fortnite по-прежнему недоступен в App Store.

В рамках очередного судебного слушания между Epic Games и Apple в открытом доступе оказалась прежде конфиденциальная информация о размере сумм, которые компания Тима Суини платит за раздачи игр.

Согласно документам, каждая бесплатная раздача игр дорого обходится Epic Games. Например, Subnautica стоила 1400000 долларов и принесла магазину 804052 новых аккаунта. Трилогия Batman Arkham обошлась в 1500000 долларов и 613912 новых пользователей. Mutant Year Zero – 1000000 долларов и 197845 зарегистрированных аккаунтов.

Всего с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года компания потратила на раздачи около 104,5 млн. долларов. И только около 7% приходящих на бесплатные раздачи игр пользователей впоследствии приобретали в магазине хотя бы одну платную игру.