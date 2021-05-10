SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну, оплаченный криптовалютой Dogecoin

Компания SpaceX готовится реализовать миссию по запуску нового лунного спутника DOGE-1 в первом квартале 2022 года. Глава компании Илон Маск (Elon Musk) подтвердил на своей странице в социальной сети Twitter, что запуск лунного спутника будет полностью оплачен при помощи криптовалюты Dogecoin.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year – Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021

«SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну в следующем году. Миссия оплачена в Doge. Это первая криптовалюта в космосе», — отметил Маск.

Канадская компания Geometric Energy Corporation подтвердила, что запуск Doge-1 на Луну будет полностью оплачен в Dogecoin.

«Оплатив сделку такого масштаба при помощи Dogecoin, Geometric Energy Corporation и SpaceX укрепили Dogecoin в качестве расчетной денежной единицы лунного бизнеса в космическом секторе», — заявил главный исполнительный директор Geometric Energy Сэмюэл Рид (Samuel Reid)

В рамках миссии DOGE-1 в космос на ракете-носителе Falcon 9 отправится 40-килограммовый кубический спутник, оснащенный набором датчиков и камер, а также коммуникационной и вычислительной системами. Стоимость проекта не озвучена.

«Эта миссия продемонстрирует применение криптовалюты за пределами околоземной орбиты и заложит основу для межпланетной торговли. Мы рады запустить DOGE-1 на Луну», — отметил вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Том Очинеро (Tom Ochinero).

Также отметим, что SpaceX 9 мая отправила на орбиту партию спутников связи Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon 9, первая ступень которой использовалась повторно в десятый раз.