SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну, оплаченный криптовалютой Dogecoin

Компания SpaceX готовится реализовать миссию по запуску нового лунного спутника DOGE-1 в первом квартале 2022 года. Глава компании Илон Маск (Elon Musk) подтвердил на своей странице в социальной сети Twitter, что запуск лунного спутника будет полностью оплачен при помощи криптовалюты Dogecoin.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year

– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space

To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021