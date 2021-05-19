Создан виртуальный стенографист, который автоматически делает заметки из Zoom-совещаний

Стартап Otter.ai, специализирующийся на решениях для расшифровки голоса, представил новую функцию Otter Assistant. Помощник, интегрированный с Zoom, работает на базе ИИ и может делать автоматическую расшифровку онлайн-совещаний и делиться заметками с участниками, пишет incrussia.

Автоматическая расшифровка поможет пользователям вернуться к темам онлайн-встречи позже и уточнить пропущенные моменты или быстро просмотреть главное из собрания, если они по каким-то причинам его пропустили. Также Otter Assistant позволяет делиться заметками с другими участниками. Ранее другие функции Otter.ai предполагали доступ к расшифровкам только организатору встречи.

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Чтобы начать использовать Otter Assistant, нужно синхронизировать со службой Otter свой календарь Google или Microsoft. Это позволит помощнику автоматически присоединяться ко всем предстоящим встречам в Zoom. Функцию можно настроить таким образом, чтобы она автоматически работала при запуске любой онлайн-встречи, или подключить на отдельное совещание. Во время совещания для наглядности «стенографист» будет отображаться как дополнительный участник встречи.

В ходе собрания ассистент опубликует ссылку на расшифровку встречи в чате Zoom. Все участники могут использовать стенограмму в реальном времени, чтобы выделять ключевые моменты, добавлять фотографии и делать заметки. Они также могут задавать вопросы, используя функцию комментирования — это может быть полезно, если участник находится в шумном месте и ему неудобно выразить свои мысли голосом. Можно также настроить ассистента, чтобы после совещания он автоматически поделился итоговыми заметками со встречи со всеми участниками.

Otter Assistant доступен для бизнес-пользователей Otter.ai. У компании также есть бесплатный тариф на 600 минут расшифровки в месяц.