Состоится бизнес-форум DIS Group INFADAY 2021 ONLINE «Культура управления данными. Время пришло»

25 мая 2021 года в онлайн-формате DIS Group проведет ежегодный форум INFADAY 2021 «Культура управления данными. Время пришло». В этом году компания сфокусировала свое внимание на культуре управления данными, как на следующем шаге на пути цифровой трансформации бизнеса. Форум будет состоять из двух секций: бизнес и технологической.

В бизнес-секции форума впервые выступят спикеры из Азербайджана — директор по аналитике и большим данным Azercell Азад Гусейнов и руководитель отдела управления программ и проектов PASHA Bank Валех Набиев. Азад Гусейнов примет участие в дискуссии, посвященной Data Fusion, где эксперты обсудят, как с помощью данных из новых источников создавать продуктивные бизнес-сценарии и более точно прогнозировать результат. Валех Набиев поделится своим подходом к управлению данными в организации и обсудит с коллегами из других компаний, как Data Governance помогает бизнесу стать эффективнее.

Также на форуме выступят старший вице-президент EMEA & LATAM, Informatica Эмилио Валдес, бизнес-тренер Анна Ржевская, заместитель директора Пушкинского музея по цифровому развитию (CDTO) Владимир Определенов, руководитель направления стандартизации данных и управления знаниями, Пивоваренная компания «Балтика» Татьяна Борисова и другие эксперты в области управления данными из крупнейших компаний России и СНГ.

Основные темы конференции будут посвящены следующими вопросам:

почему именно сейчас выходит на первый план задача создания устойчивой корпоративной культуры управления данными;

как Data Governance помогает бизнесу стать эффективнее;

что такое Data Fusion: как с помощью данных из новых источников создать новые бизнес-сценарии и спрогнозировать результат;

успешные сценарии управления данными в реальном секторе;

какой тип CDO нужен вашей организации?

За последний год в области цифровизации и искусственного интеллекта было сделано столько, сколько придумали за последние 20 лет. Особенно много новинок появилось в сфере управления данными.

На INFADAY 2021 вы узнаете:

о новых ИТ-инструментах (продвинутые сканеры метаданных, новая архитектура каталога данных, интеграция платформы Informatica с решениями BMC Software и KMS Lighthouse и прочее);

о портале самообслуживания Сбера, который позволяет подготовить данные силами бизнес-пользователей;

о новых более проработанных методиках и сценариях использования данных, в том числе с помощью разработки DIS Group «Портал DG для бизнес-пользователей»;

о новых тенденциях интеграции данных для усиления бизнес-эффекта;

о новом поколении BI-инструментов – платформе Sisense Fusion.

о корпоративной архитектуре следующего поколения

Компания DIS Group фокусируется на данных более 15 лет. За это время компании удалось накопить значительную экспертизу в области цифровой трансформации. На форуме выступят эксперты DIS Group и представители международных лидирующих компаний. Специалисты расскажут о самых распространенных сценариях решения в области управления данными.

Участие в мероприятии бесплатное. Узнать больше о спикерах и расписании секций, а также зарегистрироваться можно по ссылке: www.infaday.ru.