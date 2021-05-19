Sony представила компактный смартфон Xperia Ace 2 с 5,5-дюймовым экраном

Компания Sony сегодня представила в Японии бюджетный смартфон Xperia Ace 2. Аппарат относится к компактным моделям: размер экрана составляет 5,5 дюйма по диагонали. Габариты новинки — 140 х 69 х 8,9 мм, вес – 159 гр. Используется матрица IPS разрешением лишь HD+. Экран прикрыт прочным защитным стеклом Gorilla Glass 6. Есть защита от пыли и воды по стандарту IP68.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Helio P35: он объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 GHz и графический контроллер IMG PowerVR GE8320. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, вместимость флеш-накопителя — 64 Gb.

Основная камера двойная с датчиками на 13 Мп и 2 Мп. В верхней части дисплея предусмотрен небольшой вырез, в котором располагается 8 Мп фронтальная камера.

Емкость аккумуляторной батареи для такой компактной модели довольно приличная — 4500 мА·ч. Есть слот microSD, боковой сканер отпечатков пальцев и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников.

Смартфон Sony Xperia Ace 2 поступит в продажу в Японии 28 мая в трех вариантах цветового исполнения — белом, черном и голубом по ориентировочной стоимости 200 долларов. О выходе на других рынках пока ничего не сообщается.