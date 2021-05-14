eBay дает возможность продавцам в Азербайджане получать средства на карту Payoneer

В рамках заключенного в начале мая 2021 года соглашения между Payoneer и eBay, продавцы в Азербайджане получают возможность управлять всеми своими транзакциями на eBay, обеспечивая оптимизированный опыт продаж, а также гибкость в управлении средствами. При управлении вашими платежами посредством eBay, выплаты будут производиться на ваш Payoneer-аккаунт, а не на PayPal. Выплаты по всем продажам будут производиться в долларах. Напомним, что в случае вывода средств в долларах с карты Payoneer в Азербайджане через банкомат взимается 1,8% + 3,15 доллара. При выводе средств в манатах взимается 3,5% + 3,15 доллара. В день можно снимать деньги до 30 раз на общую сумму до 5000 долларов.

Отметим, что в рамках этого соглашения глобальная платформа для платежей и торговли позволит продавцам в некоторых странах, включая Азербайджан, получать оплату за свои продажи на основном рынке eBay. eBay объединился с Payoneer в рамках модернизации собственного рынка, устранения сложностей и создания более удобных способов оплаты для продавцов по всему миру. С помощью Payoneer продавцы eBay получат более быстрый доступ к средствам, большую гибкость в управлении мультивалютными платежами и расширенный охват, позволяя продавцам размещаться на нескольких международных сайтах eBay.

Payoneer является платежной системой, которая была создана для предоставления услуг по приему и переводу денежных средств. Компания, созданная в США, производит выпуск собственных пластиковых карт MasterCard.