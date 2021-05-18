Softprom подписал дистрибьюторский контракт с Red Sift

Компания Softprom, Value Added IT Distributor и Red Sift, производитель решения для защиты и идентификации почтовых сообщений, анонсировали подписание дистрибьюторского контракта. Согласно договора, Softprom получает право продвижения решений Red Sift на территории ряда стран, включая Азербайджан.

Red Sift предлагает пользователям необходимые автоматизированные инструменты — от мониторинга сети до анализа электронной почты и аутентификации, предназначенные для защиты пользователей и репутации бренда. Red Sift Open Cloud — это платформа для анализа данных, специально созданная для защиты электронной почты.

«Red Sift, которому доверяют многие организации, является прекрасным дополнением к нашему портфелю ведущих поставщиков кибербезопасности со всего мира», — говорит Пол Жданович, управляющий директор группы компаний Softprom.

Используя возможности АI, Red Sift может безопасно сопоставлять, вычислять и визуализировать данные из тысячи отдельных сигналов, помогая организациям оптимизировать свою кибербезопасность.

SaaS решения OnDMARC и OnINBOX работают вместе, чтобы закрыть сеть от проблемы фишинга, блокируя исходящие фишинговые атаки и анализируя безопасность входящих сообщений для анализа угроз электронной почты в масштабах компании.