Смартфоны Motorola смогут заряжаться по воздуху

Компании Motorola и GuRu Wireless сообщили о подписании соглашения по созданию системы беспроводной зарядки для смартфонов на среднем расстоянии. Говорится о системе, которая позволит заряжать смартфоны по воздуху на расстоянии одного метра.

GuRu специализируется на производстве миниатюрных модулей, позволяющих передавать энергию посредством миллиметровых mmWave-радиоволн от генератора, расположенного в помещении.

«В Motorola мы постоянно работаем над тем, чтобы предлагать на рынке инновации, которые могут улучшить жизнь наших пользователей. С помощью этого решения мы сможем увидеть свободу и гибкость, которыми пользователи могут наслаждаться благодаря революционной беспроводной технологии электропитания. С GuRu мы представляем новое поколение устройств с беспроводным питанием», — сказал Дэн Дери (Dan Dery), вице-президент Motorola по новым продуктам.

Проект находится лишь на ранних стадиях разработки, поэтому скорого коммерческого релиза не ожидается.