Signal запустил в Instagram рекламу, которая показывает какую информацию о пользователях собирает Facebook

Компания защищенного мессенджера Signal запустила таргетированную рекламу в Instagram с данными, которые соцсети собирают о каждом пользователе и продают рекламодателям. Это было сделано для того, чтобы показать, какие данные собирает Facebook о своей аудитории.

Facebook и Instagram имеют единую рекламную платформу. Поэтому данные, собираемые о пользователе, попадают в общую базу и используются для кастомизации рекламы на обеих платформах.

Пользователи могли увидеть данные о своей работе, геолокации, личных интересах и даже отношениях. Например, что он химик из Берлина с ребенком и фанат K-pop, или разведенный магистр-искусствовед из Лондона, который недавно увлекся боксом и ездит на тренировки на новом мотоцикле.

Примеры объявлений, которые Signal разместил в Instagram:

«Собственные инструменты Facebook могут раскрыть о вас то, что не сможет узнать никто другой. Однако в рекламе, которая вам показывается, уже можно увидеть то, что незнакомцы знают о вас даже больше, чем вы. Мы хотели использовать те же инструменты, чтобы прямо показать, как работает эта технология и просто купили рекламу в Instagram», говорится в пресс-релизе Signal.

В результате Facebook заблокировал рекламный аккаунт Signal и приостановил эту рекламную кампанию. В Signal отметили, что многие из постов не успели появиться в лентах пользователей, для которых предназначались.