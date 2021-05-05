Самый доступный мейнфрейм IBM LinuxONE III Express появится на рынке 25 мая

Компания IBM объявила о пополнении семейства мейнфреймов IBM Z. В линейку вошла модель начального уровня IBM LinuxONE III Express, которая будет доступна с 25 мая. Новинка предназначена для стартапов, деловых партнеров компании и независимых поставщиков программного обеспечения.

В отличие от анонсированного год назад LinuxONE III Model LT2, LinuxONE III Express предлагается в трех фиксированных конфигурациях, что ускоряет доставку и установку мейнфрейма. Стоимость аппаратной части стартует от 125 тысяч долларов в год за конфигурацию с 4 ядрами и 384 Gb памяти. Цена старшей модели с 12 ядрами и 768 Gb памяти стартует от 275 тысяч долларов в год. Обслуживание, программное обеспечение и прочие услуги оплачиваются отдельно.

Данное решение подходит для наиболее популярных рабочих нагрузок, включая защищенную обработку данных. Клиентам доступна услуга IBM Cloud Hyper Protect Services для обеспечения высочайшего коммерческого уровня конфиденциальности или, например, для работы с контейнерами Red Hat OpenShift. Внутренние тесты IBM показывают, что 12-ядерный вариант IBM LinuxONE III Express с рабочими нагрузками WebSphere и Db2 требует в 18,7 раз меньше ядер по сравнению с x86-серверами и обеспечивает снижение совокупной стоимости владения на 57% за три года.

Вместе с LinuxONE III Express компания рассказала о расширении модели ценообразования Tailored Fit Pricing. Теперь оно касается не только программного обеспечения для IBM Z, но и аппаратной части. Таким образом IBM предлагает комплексный подход, позволяющий клиентам быстро реагировать на изменения рабочих нагрузок и потребностей бизнеса, вместе с тем экономя средства и оплачивая ресурсы по факту потребления. В компании отмечают, что временная активация дополнительных процессорных ресурсов пользователями IBM Z в I квартале 2021 года выросла в 4 раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.