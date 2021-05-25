Samsung выпустил планшет Galaxy Tab S7 FE с емким аккумулятором

Компания Samsung без специального анонса выпустила планшет Galaxy Tab S7 FE (Fan Edition) с поддержкой сетей 5G.

Устройство оснащено 12,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей, поддержкой стилуса S Pen и частотой обновления 60 Hz.

В основу планшета лег процессор Qualcomm Snapdragon 750G. Galaxy Tab S7 FE получил 4 Gb оперативной памяти и накопитель объемом 64 Gb с возможностью расширения до 1 Tb посредством карт microSD.

Планшет оснащен основной 8 Мп камерой с поддержкой автофокуса и записи видео в формате 2K @ 30 fps и фронтальным 5 Мп модулем. Емкость аккумуляторной батареи составляет 10900 мА·ч. Поддерживается быстрая 45 Вт зарядка. Заявленная автономность составляет до 12 часов при использовании сетей LTE, и до 13 часов в режиме просмотра видео.

В оснащение входят 5G и 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac, 2,4 и 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, Beidou, Galileo и ГЛОНАСС, USB Type-C и двойные динамики. Используется операционная система Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1. Габариты — 185,0 х 284,8 х 6,3 мм, вес – 608 гр.

Samsung Galaxy Tab S7 FE в расцветках Mystic Black и Mystic Silver уже поступил в продажу в Германии по цене 649 евро.