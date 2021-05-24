Samsung расширил линейку Smart Monitor моделями диагональю 24 и 43 дюйма

В ноябре прошлого года Samsung Electronics представила новые smart-мониторы, для полноценной работы которых не нужен компьютер. Были представлены две серии — M5 и M7.

Сегодня компания анонсировала расширение серий Smart Monitor M5 и M7, работающих под управлением Tizen. Покупателям станут доступны 43-дюймовая версия M7 с поддержкой разрешения UHD (3840 × 2160 пикселей) и 24-дюймовая версия M5 с поддержкой разрешения Full HD (1920 × 1080 пикселей).

Таким образом, smart-мониторы Samsung M7 теперь представлены 32- и 43-дюймовой версиями с поддержкой формата 4K, а серия M5 поставляется в вариантах с диагональю 24, 27 и 32 дюйма и поддерживает формат Full HD. Кроме того, Samsung анонсировала появление 27- и 32-дюймовой версий модели M5 в белом цветовом исполнении корпуса.

Наряду с новыми размерами диагоналей был добавлен ряд новых функций — TV Plus для доступа к бесплатному контенту в прямом эфире и по запросу без необходимости загрузки или регистрации (работает не во всех странах) и функция Universal Guide, предлагающая рекомендации по содержанию, основанные на анализе предпочтений пользователя и шаблонов просмотра. Она работает с популярными сервисами, включая Netflix, Prime Video и т.п. Кроме того, теперь поддерживается не только Bixby, но и другие голосовые помощники, такие как Google Assistant и Amazon Alexa.

Отмечается, что Samsung Smart Monitor предназначены как для предприятий, так и для индивидуальных потребителей. Мониторы выделяются встроенными мультимедийными приложениями и приложениями для работы (возможна работа с Microsoft Office 365 без подключения к ПК), универсальными возможностями подключения, наличием встроенных громкоговорителей. В комплект входят пульты дистанционного управления (у M7 пульт с питанием от солнечных батарей).