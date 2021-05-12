Samsung представил первый в отрасли модуль памяти с интерфейсом CXL

Компания Samsung Electronics представила первый в отрасли модуль памяти DDR5, поддерживающий новый стандарт высокоскоростных соединений Compute Express Link (CXL).

Отмечается, что модуль памяти DDR5 позволит серверным системам «значительно масштабировать объем памяти и пропускную способность, ускоряя рабочие нагрузки искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений в центрах обработки данных».

К достоинствам CXL отнесена малая задержка при передаче данных между процессором и такими устройствами, как ускорители, буферы памяти и интеллектуальные устройства ввода-вывода, при одновременном расширении пропускной способности памяти далеко за пределы того, что возможно сегодня.

Блок памяти может подключаться с использованием протоколов PCIe 5.0 и иметь емкость до одного терабайта, а также сможет одновременно быть базовой памятью процессора, видеокарты и ускорителей. Новые модули прошли успешные тестирования в системах под управлением процессоров Intel. Компания AMD также высоко оценила возможности модулей оперативной памяти с подключением по шине CXL.

Рабочие характеристики модуля производитель не приводит.