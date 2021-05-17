Samsung показал S-образный и 17-дюймовый складной дисплеи

На онлайн-мероприятии SID (Society for Information Display) Display Week 2021, проходящем с 17 по 21 мая, компания Samsung Display продемонстрировала сразу несколько оригинальных OLED-дисплеев, которые в перспективе будут применяться в готовых устройствах производителя.

Был показан гибкий дисплей S-образной формы, который может сгибаться сразу в нескольких местах как внутрь, так и наружу. В сложенном состоянии оснащенный подобным экраном гаджет можно использовать как смартфон, в развернутом — в качестве планшета. В полностью открытом состоянии его размер равен 7,2 дюйма.

Другая новинка — 17-дюймовая гибкая панель с соотношением сторон 4:3. Подобный форм-фактор и возможность складывания делает ее пригодной для использования в качестве портативного монитора для мобильных устройств или дисплея ноутбука.

А также компания показала OLED-дисплей для ноутбука, под поверхностью которого располагается камера, предназначенная для видеоконференцсвязи. Это решение позволяет свести к минимуму ширину верхней рамки над дисплеем.

Кроме того, ранее в этом году Samsung подтвердил, что разрабатывает сворачиваемые OLED-дисплеи и планирует выпустить первые устройства с ними к концу 2021 года. Сейчас компания показала первый прототип этого устройства.