Сайт Can I Binge посчитает, за сколько времени вы успеете посмотреть сериал

Дизайнер Брайан Юнг разработал сайт Can I Binge, помогающий спланировать свободное время, которое пользователь хочет провести за сериалами.

На странице можно вписать название интересующего сериала или выбрать из всплывающего списка с подсказками. Потом нужно ввести, за сколько дней, недель, месяцев или лет вы хотите посмотреть все серии. Сайт рассчитает, какими темпами следует смотреть сериал, либо скажет, что вы переоценили свои силы и сколько минимально уйдет времени, если сидеть перед монитором без остановки.

Например, «Остаться в живых» целиком займет месяц, если смотреть по 4 серии в день. Сериалы и данные по длительности для подсчетов взяты с The Movie Database (TMDb).