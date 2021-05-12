Red Hat претворяет в жизнь DevOps с помощью OpenShift GitOps и OpenShift Pipelines

Компания Red Hat, ведущий поставщик решений с открытым кодом, представила OpenShift GitOps и OpenShift Pipelines, новые функции в составе Red Hat OpenShift, ведущей Kubernetes-платформы корпоративного класса, которые помогают улучшить взаимодействие между разработчиками приложений и специалистами по эксплуатации ИТ-систем за счет оптимизации процессов разработки и развертывания приложений в гибридном облаке.

Методология DevOps меняет устоявшиеся взгляды на то, как строится взаимодействие разработчиков приложений и ИТ-эксплуатантов, обеспечивая согласованность действий вместо изолированности, что, в свою очередь, способствует более быстрому доведению приложений до стадии продакшна. Однако многие организации все еще испытывают трудности с полномасштабным внедрением DevOps, в особенности из-за того, что соответствующий инструментарий тесно привязан к производственным процессам или ПО, что вызывает несогласованность действий ИТ-команд. OpenShift GitOps и OpenShift Pipelines помогают усилить объединение процессов разработки и эксплуатации приложений за счет взаимодействия команд на ранних стадиях разработки и обеспечивая большую безопасность, предсказуемость и просматриваемость приложений на всех стадиях жизненного цикла.

Более быстрая и масштабируемая разработка

Если DevOps — это корпоративная культура, к которой стремится большинство ИТ-организаций, то непрерывная интеграция и доставка (CI/CD) — это средство достижения данной цели. Тем не менее, между двумя этими процессами все еще нужен мост, который и представляет собой OpenShift GitOps.

GitOps опирается на девелопер-центричный подход к построению приложений с репозиторием Git в качестве единого источника истины как для разработчиков, так и для -эксплуатантов. OpenShift GitOps, созданный на основе проекта с открытым кодом Argo CD, дает ИТ-командам возможность реализовать рабочие процессы GitOps при операциях по настройке кластеров и доставке приложений. В результате внедрения фреймворка GitOps распространение изменений и обновлений выполняется с использованием декларативного кода, что автоматизирует требования к инфраструктуре и развертыванию, а также с использованием процессов CI/CD, помогающих повысить скорость, безопасность и масштабируемость процессов разработки ПО.

Кроме того, OpenShift GitOps улучшает просматриваемость статуса кластеров и приложений и при необходимости исправляет отклонения от желаемого состояния. Эта возможность позволяет ИТ-командам иметь полностью контролировать и отслеживать изменения, вносимые в кластеры, поскольку каждое изменение отражается в репозитории Git, что облегчает задачу согласования Kuberenetes-кластеров в открытом гибридном облаке.

Полный контроль за конвейером

OpenShift Pipelines, построенный на основе проекта с открытым кодом Tekton, реализует запуск каждой фазы конвейера CI/CD в собственном контейнере, что позволяет гибко масштабировать эти фазы независимо друг от друга. Например, эксплуатанты, которым надо оптимизировать использование ИТ-инфраструктуры, могут урезать выделенные конвейеру ресурсы в периоды затишья, чтобы снизить затраты и накладные расходы на поддержание работы необходимого разработчикам конвейера.

OpenShift Pipelines облегчает работу, позволяя полностью контролировать конвейеры доставки ИТ-команд, плагины и контроль доступа без использования единого централизованно управляемого сервера CI/CD.

OpenShift GitOps и OpenShift Pipelines уже доступны на OperatorHub для подписчиков всех управляемых сервисов OpenShift, а также подписчикам OpenShift Container Platform и OpenShift Platform Plus на платформе Red Hat OpenShift 4.7 и выше.